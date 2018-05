Rolls-Royce Cullinan 2019 : la voiture de luxe haute sur pattes

Article par Michel Deslauriers

Voici le nouveau véhicule utilitaire de la marque, qui sera l’un des plus dispendieux au monde. Sinon le plus dispendieux. Toutefois, la marque anglaise s’obstine à ne pas le qualifier de VUS, mais bien du « Rolls-Royce des VUS ».

Giles Taylor, directeur du design, précise même qu’« aujourd’hui, l’étiquette VUS est appliquée à n’importe quelle silhouette bicorps et la moindre suggestion de quitter le bitume. Nous avons envisagé une authentique voiture tricorps tout-terrain, avec un design défiant la convention et des capacités absolues qui satisferont les envies de nos clients de partir à l’aventure. »

Si ça ne vous dérange pas, on va quand même l’appeler un VUS.

Le Rolls-Royce Cullinan 2019 mise sur un V12 biturbo de 6,75 litres développant 563 chevaux et un couple de 627 livres-pied, une boîte automatique à huit rapports, un rouage intégral et une direction aux quatre roues.

Comme toute voiture Rolls-Royce, on a aussi équipé le Cullinan d’une suspension pneumatique afin de créer le roulement douillet qui caractérise la marque. Ce qu’elle appelle son Magic Carpet Ride.

L’obsession de Rolls-Royce de nommer tous les aspects du véhicule ne s’arrête pas là. Le hayon du véhicule, le premier dans l’histoire de la marque, s’appelle The Clasp, ou le fermoir, et s’ouvre en deux sections. Au toucher d’un bouton, évidemment.

Lors de la commande d’un Cullinan, on peut choisir entre la configuration Lounge Seats, pouvant accommoder trois passagers et dont les dossiers peuvent être rabattus – une autre première pour Rolls – afin d’augmenter l’espace cargo de 600 à 1 930 litres. La configuration Individual Seats, comme son nom l’indique, propose plutôt un aménagement pour deux occupants avec des sièges multiréglables, une console centrale abritant un cabinet de rafraîchissements et une séparation vitrée afin d’isoler la soute à bagages avec le reste de l’habitacle.

L’acheteur d’un Rolls-Royce Cullinan peut aussi se procurer des modules récréatifs. Chaque module contient l’équipement et les accessoires nécessaires pour l’activité planifiée de la journée, et ces modules se logent sur mesure dans le coffre du VUS.

Le Rolls-Royce Cullinan 2019 sera mis en vente sous peu au Canada, à un PDSF de base de 370 500 $ avant les frais de transport et de préparation.