Rolls-Royce se lancerait dans le marché des taxis volants

Article par Olivier Beaulieu

Certains oublient parfois que Rolls-Royce n’est pas destinée exclusivement à la fabrication de voitures luxueuses, bien au contraire. On y fabrique également les moteurs qui se retrouvent dans bon nombre d’avions commerciaux, d’hélicoptères et des jets privés. Et si on jumelait ces deux vocations pour en faire un seul et unique produit? Un taxi volant, par exemple?

Rolls-Royce a annoncé cette semaine son désir de se lancer dans la création et la fabrication de voitures volantes. Mieux encore, ils affirment avoir réussi à créer un système de propulsion motorisé compatible avec ce type de véhicule. Rolls-Royce s’efforce actuellement de trouver un partenaire capable de fabriquer le système électrique et de les conseiller quant au choix des matériaux à utiliser pour la carlingue.

Selon les informations diffusées par le fabricant, cette voiture volante serait capable de transporter jusqu’à cinq passagers à une vitesse de 400 km/h sur une distance de 800 kilomètres! Et tout ça serait possible dès 2020!

Selon un porte-parole de Rolls-Royce, « le concept initial du véhicule utilise une turbine à essence capable d’entraîner six propulseurs électriques conçus spécialement pour réduire la pollution sonore ». On indique donc que, contrairement à certains concepts actuellement exploités sur le marché, le taxi volant n’aurait pas besoin d’être rechargé puisqu’il est alimenté par une turbine ce qui permettrait au taxi de passer un maximum de temps dans les airs. De plus, il serait capable de décoller et d’atterrir à la verticale, un avantage considérable dans le cadre d’une utilisation en milieu urbain.

La division voiture de Rolls-Royce ne fait pas partie du projet, mais on n’exclut pas la possibilité d’utiliser quelques éléments de design intérieur de celle-ci.