ROSE ScienceVie commence la production de cannabis à Huntingdon

Santé Canada a accordé les autorisations à l’entreprise ROSE ScienceVie pour entreprendre sa production de cannabis à ses installations de Huntingdon.

«L’obtention de ce permis signifie beaucoup pour nous, mentionne François Limoges, cofondateur et directeur du marketing chez ROSE. Il confirme tout le travail, le temps et les argents investis depuis quatre ans dans ce projet majeur. Il confirme aussi que les Québécois auront bientôt accès à des produits du cannabis de grande qualité, cultivés et développés entièrement chez nous. Ça revêt d’ailleurs une toute autre importante en cette période où rester positif, penser sécurité et agir localement est plus important que jamais.»

D’ici la fin de l’année, l’entreprise devrait générer 35 emplois; ceux-ci s’ajouteront aux 50 déjà en place depuis le démarrage dans la MRC du Haut-Saint-Laurent. «Ces postes sont créés dans le but de pourvoir, exploiter et optimiser davantage nos installations de pointe vouées à la culture et à l’éducation sur le cannabis à Huntingdon», d’ajouter M. Limoges.

L’entreprise prévoyait débuté sa production en août dernier à ses installations du chemin Ridge, mais Hydro-Québec n’avait pas été en mesure d’effectuer tous les branchements nécessaires.