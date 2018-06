Rouler au cyclo-défi Enbridge pour le cancer

Article par Olivier Beaulieu

Dans le cadre du Projet Corvette 68 organisé par le Guide de l’auto, notre équipe a tissé de forts liens avec l’École des métiers et de l’équipement motorisé de Montréal (ÉMÉMM). C’est pourquoi, lorsqu’elle nous a fait part de son projet, nous lui avons immédiatement offert notre aide. En plus d’être une belle activité, le cyclo-défi Enbridge amasse des fonds pour une bonne cause.

Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer au bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif réunit une communauté inégalée d’hommes et de femmes du Québec qui se sont engagés à vaincre le cancer au cours de leur vie. Depuis maintenant une décennie, cette cause réunit des médecins, chercheurs et supporteurs au front de la lutte contre le cancer dans le but de vaincre cette maladie une fois pour toutes.

Le cyclo-défi Enbridge contre le cancer en est à sa 10e édition. M. Myer Bick, président et chef de la direction de la Fondation de l’Hôpital général juif, déclare : « Le Cyclo-défi rassemble. C’est un évènement à vélo épique de deux jours; et nous continuons de nous sentir inspirés par nos cyclistes, commanditaires, donateurs, membres d’équipage et bénévoles qui ont fait de la huitième édition annuelle du Cyclo-défi Enbridge contre le cancer un grand succès et qui soutiennent notre mission de faire progresser les soins de santé et la recherche médicale pour la population du Québec ».

Lorsque le Guide de l’auto a rencontré Stéphane Bonin, directeur adjoint à l’ÉMÉMM et participant au défi, il nous a confié l’importance que cet évènement avait pour lui. Selon lui, cet évènement caritatif peut réellement faire changer les choses. La preuve? Depuis une dizaine d’années seulement, les participants ont amassé plus de 51 millions de dollars!

Si vous désirez faire un don, grand comme petit, l’équipe de cyclistes de l’ÉMÉMM vous en sera éternellement reconnaissante. Rendez-vous à cette adresse pour plus de détails.