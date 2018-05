Roxane Bruneau chantera au Relais pour la vie à La Prairie

Crédit photo : gracieuseté

Roxane Bruneau sera en spectacle à 19h45 au Relais pour la vie qui se tiendra au Parc Lucie-F.-Roussel à La Prairie, du samedi 26 mai, 19h, au dimanche 27 mai, 7h. Son nom ne pouvait être dévoilé avant pour des raisons contractuelles.

Native de Delson et désormais résidente de Sainte-Catherine, l’artiste s’est fait connaître en 2017 avec la parution de son premier album intitulé Dysphorie. Ce dernier s’est hissé au somment des ventes au Québec et a atteint la 4e position au Canada. Par ailleurs, le premier extrait radio J’pas stressée s’est vite classé au top des palmarès pour devenir la chanson francophone la plus populaire de 2017 sur les ondes radio de CKOI.

Le Relais pour la vie est une marche de 12 heures sur un circuit fermé afin d’amasser des dons pour la Société canadienne du cancer.

