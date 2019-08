Roxane Bruneau sera en concert à La Prairie

L’auteure-compositrice-interprète et humoriste Roxane Bruneau sera de passage à La Prairie, le 11 octobre, pour un spectacle-bénéfice, dans le cadre de la Journée des alternatives en santé mentale.

Le spectacle est organisé par l’organisme l’Avant-garde à La Prairie, qui dit souhaiter se faire valoir davantage dans la communauté.

«Nous avions décidé d’organiser un événement-bénéfice qui ferait aussi la promotion de notre vision et de notre approche en santé mentale. Il n’est pas toujours facile de faire connaitre notre différence dans la masse médiatique», explique Haleema Rashid, intervenante à l’organisme.

Celle-ci a naturellement choisi Roxane Bruneau, originaire de Delson, pour le spectacle. L’idée a grandement été inspirée de sa chanson Le diagnostic.

«Elle parle de santé mentale et du moment où elle a appris qu’elle souffrait de troubles anxieux», dit Mme Rashid.

Elle ajoute que l’approche de l’Avant-garde se reflète dans ce que l’artiste fait. Roxane Bruneau parle publiquement et fréquemment de son expérience personnelle avec l’anxiété.

«Elle est déterminée à être qui elle est. Plutôt que de s’identifier à son diagnostic, elle a choisi de s’actualiser. Roxane exprime ce que beaucoup de personnes vivent et ressentent sans être capables de l’exprimer d’une façon aussi percutante», affirme l’intervenante.

Sans hésitation

Roxane Bruneau a confié au Reflet qu’elle n’a pas hésité une seconde à performer pour l’événement lié à la santé mentale.

«C’est le thème qui me rejoint le plus. Ça vient me chercher. J’ai accepté tout de suite», dit l’artiste.

Elle ajoute qu’il y a trois thèmes qu’elle portera toujours sur ses épaules, dans ses chansons ou sur scène, soit la santé mentale, le décrochage scolaire et la violence conjugale.

Détails

Le spectacle a lieu le 11 octobre, à 19h, à la salle Richard-Sauvageau à La Prairie. Les billets au coût de 32,31$ sont en vente en ligne sur le site Web lepointdevente.com ou en appelant l’Avant-garde au 450 444-9661. Les portes seront ouvertes dès 17h30.

