Roxane Bruneau donne un spectacle-bénéfice pour une cause qui lui tient à coeur

La chanteuse Roxane Bruneau était de passage à la salle Richard-Sauvageau de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, le vendredi 11 octobre, pour y donner un spectacle-bénéfice au profit de l’Avant-garde.

Cet organisme de La Prairie oeuvre en santé mentale et l’a invitée dans le cadre de la Semaine des alternatives en santé mentale. Roxane Bruneau n’a pas hésité avant d’accepter, elle qui souffre d’anxiété.

«C’est le thème qui me rejoint le plus. Ça vient me chercher», a dit l’artiste originaire de Saint-Philippe dans une entrevue au Reflet pour annoncer le spectacle.

Elle avait ajouté que trois thèmes lui tiennent à coeur, dans ses chansons ou sur scène, soit la santé mentale, le décrochage scolaire et la violence conjugale.

Notre photographe Denis Germain était sur place.

