Le chat Rufus a une bien drôle de manie, soit celle de téter sa couverture quand bon lui semble.

Par contre, parfois… on dirait qu’il oublie que pour téter, il faut que la doudou soit dans sa bouche, et non pas sous son corps!

Résultat, il a l’air d’une étrange bête, mais au moins ça fait bien rire son propriétaire!