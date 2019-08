Rumeur : le bébé Bronco sortirait en premier, ensuite le gros

Article par Guillaume Rivard

Selon les dernières informations, le Ford Bronco 2021 n’arrivera pas sur le marché dans la forme première à laquelle on s’attendait.

Des sources anonymes qui connaissent les plans de Ford auraient déclaré au site Ford Authority que la compagnie lancera d’abord le « bébé Bronco » – possiblement sous l’appellation Bronco Adventurer ou Bronco Scout – et plus tard le Bronco régulier.

De taille compacte, le premier empruntera l’architecture monocoque C2 du tout nouveau Ford Escape 2020, attendu chez les concessionnaires cet automne. Des photographes espions ont déjà aperçu un prototype intégré du Ford Bronco Adventurer/Scout à l’essai sous un épais camouflage (voir les images).

Ça semble confirmer que son développement est plus avancé que celui du Bronco intermédiaire, qui utilisera une construction de type carrosserie sur cadre appelée T6 et qui pourrait même engendrer une camionnette Bronco. Selon Ford Authority, le plus grand des deux modèles n’a jusqu’ici été aperçu que sous la forme d’un mulet embryonnaire.

Davantage un VUS urbain qu’un authentique tout-terrain, le petit Bronco proposera de série un entraînement à traction et en option un rouage intégral. Des moteurs turbocompressés à trois et à quatre cylindres devraient figurer au menu également, sans parler d’une version hybride ou deux à plus long terme.

Le véhicule devrait être commercialisé à partir de la fin de l’année 2020. Fait intéressant, des demandes ont été faites pour enregistrer les noms « Bronco Big Bend » et « Bronco Outer Banks », ce qui laisserait présager l’ajout de versions spéciales ou d’éditions limitées à un moment ultérieur.