SAIL se place sous la protection de la Loi sur les faillites

Disant faire face à des défis qui se sont accentués pendant la crise de la COVID-19, SAIL Plein Air, qui détient également l’enseigne Sportium, procède actuellement à un processus de restructuration et s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

«Le commerce de détail vit depuis plusieurs années de grands bouleversements, caractérisés entre autres par une augmentation des ventes en ligne et une concurrence accrue, explique le président et chef de la direction Norman Décarie par voie de communiqué. Malheureusement, les conséquences de la pandémie, comme la fermeture des magasins pendant deux mois, ont ajouté une pression supplémentaire sur nos liquidités et notre santé financière. Cette situation nous force à prendre des décisions importantes pour assurer la pérennité de l’entreprise.»

Rappelons qu’il y a six semaines, M. Décarie dénonçait le fait que ses concurrents comme Costco, Walmart et Canadian Tire étaient toujours ouverts alors que ses succursales avaient été forcées de fermer leurs portes par mesure de sécurité.

L’entreprise exploite 14 magasins sous la bannière SAIL, dont un au Quartier DIX30 de Brossard, ainsi que 4 sous l’enseigne Sportium, dont un dans l’arr. de Saint-Hubert. Tous ses magasins demeurent ouverts pour l’instant.

«Cette décision stratégique constitue la meilleure avenue pour recentrer et poursuivre nos activités sur des bases plus solides, ajoute M. Décarie. Notre centre de distribution 100% dédié au commerce en ligne, inauguré en novembre dernier à Longueuil, témoigne de notre volonté de continuer à innover et de faire évoluer l’entreprise en accord avec le marché et les besoins des consommateurs.»

Le total des dettes de l’entreprise dépasserait les 100 M$, selon La Presse. (G.M.)