Saint-Constant adopte des mesures pour lutter contre la chaleur

Afin de minimiser les effets de la chaleur, alors que le thermomètre grimpera aujourd’hui à 33oC avec un humidex variant entre 40 oC et 45 oC, la Ville de Saint-Constant annonce des mesures rafraîchissantes.

Jeux d’eau

Les heures d’ouverture des jeux d’eau sont prolongées jusqu’à 23h ce soir et également demain. Ces derniers sont situés respectivement aux parcs du Petit Bonheur, Jean-Béliveau et Réal Bellefleur.

Ouverture prolongée

Les heures d’ouverture de la bibliothèque municipale et du pavillon de la biodiversité sont prolongées afin que les citoyens puissent profiter de la climatisation. La bibliothèque fermera ses portes à 20h30, ce soir, et sera ouverte aux heures régulières demain, soit entre 10h et 20h. Cependant, le comptoir de prêt ouvrira comme d’habitude, dès 13h.

Quant au pavillon de la biodiversité, celui-ci sera accessible, le 20 juillet, entre 10h et 16h.

Delson

La Ville de Delson a aussi annoncé des mesures pour accommoder les citoyens en prolongeant les horaires d’ouverture des jeux d’eau et d’accès aux bâtiments climatisés.

Jeux d’eau

Parc Arthur-Trudeau : 10h à 23h

Parc de la Tortue : 10h à 23h

Bâtiments climatisés

Bibliothèque : 10 h à 22 h (exceptionnellement ce 19 et 20 juillet – comptoir de prêt fermé à partir de 20 h 30)

Chalet du parc Boardman : 10h à 22h

Saint-Philippe

Lieux climatisés

La bibliothèque Le Vaisseau D’or, située au 2223, route Édouard-VII, sera ouverte aux heures habituelles samedi de 9h à 13h et dimanche 13h à 17h.

Jeu d’eau

Le jeu d’eau au Parc Gérard-Laframboise est disponible de 7h à 23h tous les jours.