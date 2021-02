Saint-Constant aura une deuxième station lave-glace

Depuis l’implantation de la station lave-glace derrière l’hôtel de ville de Saint-Constant il y a un peu plus d’un an, plus de 1 900 bidons de plastique ont été éliminés des sites d’enfouissement. Vu la réponse positive des citoyens, la Ville fera l’acquisition d’une deuxième station, a-t-elle annoncé.

Au total, 7 228 litres de liquide lave-glace ont été vendus au coût de 77 cents par litre au cours de la dernière année.

La Ville de Saint-Constant est la première Municipalité du Roussillon à avoir acquis une telle station «afin de réduire son empreinte environnementale, indique-t-elle par voie de communiqué. Une façon écologique et économique d’éliminer à la source la gestion des bidons de plastique en plus de redonner aux organismes accrédités de la Ville.»

En effet, un montant de 1 027$ sera remis à des organismes locaux.

«C’est un pas de plus pour le développement durable et un de plus pour la collectivité, soutient le maire Jean-Claude Boyer. Nous sommes heureux de la réponse positive des gens qui malgré les déplacements moins fréquents ont tout de même permis de réduire la production de plastique inutile et ont redonné du même coup à leurs prochains.»

L’emplacement de la deuxième station lave-glace sera dévoilé prochainement par la Ville, fait savoir M. Boyer.