Saint-Constant célèbre la 20e Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Crédit photo : Depositphotos

Du 20 au 27 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 20e édition sous le thème «Ensemble, nous sommes les biblios». Plus que jamais, les bibliothèques sont ancrées au sein de leur collectivité où elles jouent un rôle social et communautaire important auprès des jeunes et des moins jeunes. Pour l’occasion, la Bibliothèque de Saint-Constant offrira une foule d’activités, tant pour les enfants que pour les adultes.

Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre de 11h à 15h : vente de livres d’occasion

Tous les citoyens sont invités à une vente de livres usagés dont la bibliothèque veut se départir. Ils pourront se procurer les livres au prix exceptionnel de 1$ pour les livres jeunesse et 2$ pour les livres adultes.

Une inscription pour toutes ces activités est nécessaire:

Mercredi 24 octobre à 9 h 30 : heure du conte pour bébé (18 à 36 mois)

Les parents avec leur bébé de 18 à 36 mois sont invités à une lecture de conte de 30 minutes sur le thème de l’Halloween.

Jeudi 25 octobre à 19 h : rencontre auteur-lecteur

Rosette Laberge, auteure à succès des livres Chez Gigi, Souvenirs d’autrefois et Un voisinage comme les autres viendra rencontrer ses lecteurs et lectrices. Elle parlera de son cheminement et de sa carrière, au grand bonheur de tous.

Dimanche 28 octobre à 13 h 30 : chevalier d’un jour

Les jeunes de 9 à 12 ans vivront un tournoi en direct et pourront voir les différentes pièces d’équipements et leur manipulation, qui constituaient le quotidien des chevaliers du Moyen Âge.

Concours

En plus des multiples activités offertes, les Constantins courent la chance de remporter un chèque-cadeau de 100 $ à dépenser en librairie, à l’occasion d’un concours organisé sur la page Facebook de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

De plus, les citoyens pourront profiter de leur visite à la Bibliothèque pour faire l’emprunt d’un « livre bonbon » et ainsi repartir avec une surprise littéraire à déballer à la maison. Une belle occasion pour découvrir un nouvel auteur.

Pour bonifier le tout, un concours régional est organisé par l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie. Les prix à gagner sont une console de jeux PlayStation 4 pour les jeunes et un iPad pour les adultes. Ils seront tirés parmi tous les coupons reçus dans les bibliothèques de l’Association.