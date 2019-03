Saint-Constant cherche des cyclistes pour la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie

Crédit photo : Gracieuseté

Les cyclistes aguerris de Saint-Constant sont invités à joindre l’équipe de leur Ville qui prendra part à la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, le 15 juin, à Drummondville.

À cette occasion, plus de 6 000 cyclistes pédaleront en équipe sur un circuit fermé de 135 km non chronométré. Le départ sera donné à 9h au pôle récréotouristique, alors que le retour se fera au Complexe sportif de Drummondville, auprès des parents et amis qui pourront se rassembler.

Le maire Jean-Claude Boyer, qui en sera à sa 4e participation, souligne que cet événement sportif «s’inscrit dans les valeurs de la Politique des saines habitudes de vie de Saint-Constant».

Les citoyens intéressés à joindre les rangs de l’équipe de Saint-Constant doivent s’inscrire sur le site web de l’événement, puis faire parvenir leur preuve de paiement à l’adresse courriel communication@saint-constant.ca avant le 29 mars. L’inscription comprend un maillot cycliste, un cadeau-surprise, des collations lors des ravitaillements et un repas complet avec breuvages à l’arrivée.

-Départ: Samedi 15 juin à 9h

-Lieu: Drummondville

-Coût: 300$, incluant un crédit d’impôts de 150$