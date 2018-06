Saint-Constant : Un colloque sur les défis de la mobilité et du transport

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les élus de six MRC, dont celle du Roussillon, regroupés au sein de la Table des préfets et des élus de la couronne sud (TPECS) sont réunis au musée Exporail le 1er juin dans le cadre d’un colloque portant sur la mobilité et le transport. En tout, une quarantaine de municipalités sont représentées.

Des élus des partis politiques participent également à cette rencontre, dont le ministre des Transports André Fortin, le chef du PQ, Jean-François Lisée, et le député de la CAQ, Benoît Charrette. Des délégués de l’agglomération de Longueuil et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) prennent part aux échanges.

Pour l’occasion, la TPECS accueillent les responsables de l’EXO, la nouvelle désignation pour le Réseau de transport de métropolitain (RTM).

Détails à venir.