Saint-Constant doit payer pour compenser la construction d’un pont dans un milieu humide

La Ville de Saint-Constant s’est engagée à verser 57 005$ au ministère de l’Environnement, puisqu’elle prévoit construire un pont dans le parc Lafarge, alors qu’un milieu humide reconnu s’y trouve.

Ce nouveau lien «est essentiel pour accéder au nouveau Centre aquatique», a fait valoir le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire, le 7 juillet.

Pour ce faire, des travaux devront être effectués sous le littoral de la rivière Saint-Régis. Si la Ville souhaite aller de l’avant et obtenir l’autorisation du ministère pour travailler dans ce secteur, elle devra «contribuer financièrement pour compenser l’atteinte aux milieux humides et hydriques», précise la motion adoptée par les élus.

Le montant a été déterminé par le ministère de l’Environnement qui s’est chargé de calculer le coût de la facture en fonction de la superficie du milieu atteint, soit 74,81$ par mètre carré sur une aire de 762 m2.

«La contribution financière sera versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État et servira à la mise en œuvre de programmes visant la restauration et la création des milieux humides et hydriques, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de la Loi sur la qualité de l’environnement», indique le procès-verbal de la séance.

Cette somme sera puisée à même le règlement d’emprunt de 3,1 M$ que la Ville a adopté en janvier 2019 pour la construction du point en bois et d’une voie d’accès aux bâtiments dans le parc.