Saint-Constant fera maison nette avec un encan

Crédit photo : Le Reflet - Archives

En vue de la construction du nouvel aréna et de l’amphithéâtre, Saint-Constant tiendra un encan pour se départir du matériel entreposé à l’aréna Wilfrid-Lamarche, le 12 mai.

L’événement, ouvert au grand public, se déroulera en avant-midi à l’aréna situé sur la route 132. Désaffecté depuis avril 2013, l’immeuble servait depuis d’entrepôt à la municipalité.

Sur les quelque 280 items entreposés, on retrouve surtout une grande quantité d’ameublement de bureau (tables, meubles de rangement, chaises et bureaux). Un camion Grumman Olson GMC 1998, une motoneige SKIDOO 1985, des pompes, des génératrices, des déchiqueteuses et des lave-vaisselles seront aussi à vendre. La liste détaillée sera disponible sous peu au saint-constant.ca.

Les articles non vendus seront ensuite liquidés par l’entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).