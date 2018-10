Saint-Constant interdit la consommation de pot dans les lieux publics

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Il sera interdit de consommer du cannabis dans les lieux publics à Saint-Constant. Le conseil en a fait l’annonce lors de sa dernière assemblée, le 10 octobre.

Le conseiller municipal David Lemelin, qui a chapeauté le processus de consultation, dit avoir pris en compte les commentaires des 527 citoyens qui ont répondu au sondage en ligne. La Ville a également écouté les recommandations d’un comité consultatif formé d’intervenants de tous les milieux, dont un avocat, un policier, une spécialiste en toxicologie et une infirmière.

«Suivant la grande majorité de l’opinion populaire, nous y allons de façon plus encadrée pour commencer. Après, on s’adaptera avec le temps, a-t-il affirmé. Nous sommes une ville familiale et les citoyens nous ont dit qu’ils avaient peur, c’est pourquoi nous allons faire cela ainsi.»

La Ville de Saint-Constant a aussi informé la Société québécoise du cannabis qu’elle s’oppose à l’ouverture d’un point de vente sur son territoire.