Saint-Constant : intervention des pompiers en raison d’une combustion spontanée dans un logement

Les pompiers sont intervenus au 3e étage d’un édifice à appartements de la rue Saint-Pierre vers 21h50, le 14 août, en raison d’une combustion spontanée.

D’après les informations de Claude Brosseau, chef de division d’opération à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, le locataire des lieux a fait sécher des textiles tachés d’huile de massage et de cuisson. Une fois séchés, il les a déposés sur la machine et a mis de nouveau en marche le sèche-linge après une seconde brassée. Par la suite, il a quitté les lieux pour se rendre à son travail. Or, la chaleur extérieure dégagée par le sèche-linge a été suffisante pour chauffer à un point critique les textiles qui s’y trouvaient.

«C’est parce qu’il restait suffisamment de traces d’huile que la combustion spontanée s’est déclenchée. Dans cette situation, on recommande de faire sécher à l’extérieur pour bien faire aérer les vêtements et évaporer les molécules d’huile», a mentionné M. Brosseau.

Fumée dense, mais non toxique

Les résidents de l’endroit ont été évacués. La fumée était des plus denses, mais non toxique, a indiqué M. Brosseau. Pour preuve, la perruche du propriétaire n’a pas été incommodée. Une quinzaine de pompiers de la Régie ont été présents, alors que leurs collègues du Service de sécurité incendie Candiac – Delson ont été appelés en renfort pour assurer la garde.

Les dommages s’élèvent à environ 2 000$.