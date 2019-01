Saint-Constant lance les festivités de son 275e anniversaire et présente le suivi de ses projets

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La Ville de Saint-Constant convie ses résidents à un Rendez-vous citoyen sous le thème «Les grands projets» le mardi 5 février, de 18h à 20h30, au Pavillon de la biodiversité (66, rue du Maçon). Cette soirée marquera également le dévoilement de la programmation du 275e anniversaire de la municipalité.

Ce Rendez-vous citoyen fait suite à l’événement «Saint-Constant à venir» et portera sur l’avancement de ces projets de développement, à travers six principaux pôles. Il sera notamment question du début des travaux de construction du complexe aquatique, du nouveau centre municipal, de la bibliothèque, de l’arrivée des commerces alimentaires et du Centre d’études collégiales de Saint-Constant du Collège de Valleyfield au Quartier de la Gare, ainsi que du site récréotouristique entourant le Château d’eau.

Les citoyens auront la chance d’échanger avec les élus et les directeurs des différents services, en plus de découvrir des maquettes et présentations visuelles des projets.

Afin de permettre à tous les citoyens d’y participer, incluant les familles ayant de jeunes enfants, une halte-garderie (3 ans et plus) sera offerte sur place et un buffet froid sera servi.

Confirmer sa présence à communication@saint-constant.ca ou au 450 638-2010, poste 7460, avant le 31 janvier.

(Source: Communiqué Ville de Saint-Constant)