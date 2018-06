Saint-Constant largue la Maison des jeunes

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Le nouveau programme de services, appelé le SPÄ, pour les préadolescents et adolescents constantins, met fin à l’appui financier de la Ville de Saint-Constant à la Maison des jeunes de Saint-Constant, qui devra se trouver un nouvel emplacement.

La décision vise à proposer une programmation plus diversifiée, qui répondra au besoin d’offrir des services à davantage de jeunes, âgés entre 8 et 17 ans. La plage horaire pour les loisirs sera bonifiée pour offrir une centaine d’heures supplémentaires, notamment lors des journées fériées et pédagogiques.

«La Maison des jeunes offre des services aux jeunes de 12 à 17 ans. Nous devions nous adapter à notre population, en pleine croissance, qui compte beaucoup de préadolescents», explique Manon Mainville, directrice des communications à Saint-Constant.

Un choc pour la Maison des jeunes

Malgré les rumeurs qui circulaient et les discussions avec la municipalité, la direction de la Maison des jeunes ne s’attendait pas à cette annonce. Elle se voit forcée de déménager à la fin du mois d’août et perd la subvention annuelle de 47 500$ qui lui était allouée.

«On espérait que ce programme serait complémentaire ou que les locaux pourraient être partagés», confie Katy Normand, directrice de la Maison des jeunes.

L’organisme sans but lucratif craint que l’expertise en santé et services sociaux, en prévention du suicide, ainsi que les interventions psychosociales, en toxicomanie et en délinquance soient affectées.

«Il est trop tôt pour dire si nous offrirons ces mêmes services avec le nouveau programme, puisqu’il est en construction», affirme Mme Mainville.

Pour la Ville de Saint-Constant, le programme ne remplace pas ce qui est déjà offert. Elle confirme que l’offre de la Maison des jeunes a bien été envisagée, mais qu’elle souhaitait que ce soit un projet réalisé sur de nouvelles bases.

«C’est sûr que c’est un choc. Ça rend notre organisme vulnérable. Pour nous, c’est un dédoublement de services. Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle.» -Katy Normand, directrice de la Maison des jeunes

La Maison des jeunes, qui existe depuis 22 ans, ne fermera pas ses portes et pourra compter sur l’appui du gouvernement et des organismes communautaires. Elle travaille présentement sur sa relocalisation et sur des campagnes de financement prochaines.

«Ce sera tout de même plus difficile d’aller chercher les ressources financières pour accomplir notre mission», déplore Mme Normand

Plus de détails sur le programme de services aux préadolescents et adolescents sont à venir.