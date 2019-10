Saint-Constant limite le stationnement dans ses rues

Le règlement de stationnement dans les rues de moins de 8 m entrera en vigueur le 1er novembre, annonce la Ville de Saint-Constant.

Il sera dorénavant interdit de garer son véhicule d’un côté de la rue toute l’année «afin d’assurer la sécurité sur les rues étroites», indique la Municipalité.

«À la suite de plusieurs commentaires reçus de la part des citoyens lors de l’annonce de la modification du règlement en janvier, le comité consultatif sur la circulation et le conseil municipal ont fait une analyse approfondie du territoire et ils ont décidé d’apporter des changements afin de favoriser le déneigement ainsi que le passage des véhicules d’urgence et d’accommoder les citoyens qui habitent les rues touchées», affirme le maire Jean-Claude Boyer par voie de communiqué.

La Ville installera un panneau d’interdiction à l’entrée du secteur où l’interdiction est en vigueur et un panneau identifié «FIN» à la fin du secteur ciblé.

«Le conseil municipal a pris la décision d’opter pour l’affichage par «secteur» afin d’identifier les rues où l’interdiction s’applique. Ceci permet non seulement une économie de coûts substantielle, mais aussi d’éviter la pollution visuelle qui aurait été engendrée par la présence de panneaux à tous les 100 mètres», soutient la Ville sur son site web.

Les citoyens sont invités à être vigilants afin de stationner du bon côté de la rue, ajoute Saint-Constant, qui précise que «des pénalités» s’appliqueront aux citoyens qui ne respecteront pas la signalisation.

Le règlement sur le stationnement devait au départ être appliqué à partir du 15 avril, mais la Ville avait décidé de le reporter pour «mieux analyser la situation».

Rues touchées

Côté pair

-2e AVENUE

3e AVENUE

4e AVENUE

5e AVENUE (entre la 7e et la 4e Avenue)

6e AVENUE

7e AVENUE

BAILLARGEON

BARIL

BARON

BASSIN

BEAUCHEMIN

BEAUCHESNE

BEAUMONT

BÉLANGER

BELLEFLEUR

BLAIS

BOISBRIAND

BOISCLAIR

BOULÉ

BOURDEAU

BRODEUR

CHAMPAGNE

CHICOINE

COLPRON

DAVID

GARDENIA

GROSEILLIER

HÉBERT

LABELLE

LACAILLE

LAFOREST

LANCTOT (Entre la montée des Bouleaux et La Rivière)

LAVAL

LAVERDURE

LEDUC

LEFEBVRE

LÉGER

LENOIR

LÉTOURNEAU

LIÈGE

LIVERNOIS

LORD

LUCERNE

MAGDELEINE

MAILHOT

MARCIL

MARCOTTE

MARCOUX

MAROIS

MAROTTE

MARSOLET

MARTIN

MAURICE

MELANCON

MELOCHE

MÉNARD

MÉTRAS

MIGEON

MONBLEAU

MONCHAMP (croissant)

MONDAT

MONGEAU

MONTOUR

MONTREUIL

MOQUIN

MORAND

RICHER (place)

RICHER (rue)

SAINT-ANDRÉ

VACHON

VADNAIS

VALADE

VALCOURT

VALLÉE

VALLIÈRES

VALOIS

VANIER

VEILLETTE

VEILLEUX

VERDUN

VERNE

VERRONNEAU

VERSAILLES

VÉZINA

VIDAL

VIENS

VIGER

VIGNEAULT

VILLE-MARIE

VILLENEUVE

VINET

VIVALDI

VIVIANE

Côté impair

BARBEAU (croissant)

COTE PLAISANCE

FABRIQUE (Entre Saint-Joseph et Lasaline)

MONETTE

PINSONNEAULT

SAINTE-CATHERINE

SAINT-JOSEPH (Entre Saint-Pierre et La Fabrique)