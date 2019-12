Saint-Constant nomme un nouveau lieu en mémoire d’une bénévole engagée

La future salle multifonctionnelle du nouveau Centre municipal de Saint-Constant sera nommée en l’honneur d’une bénévole engagée dans la communauté depuis les 50 dernières années, Pauline Miron Gaudreau.

Le maire Jean-Claude Boyer en a fait l’annonce à l’occasion de son Banquet du 275e, le 16 novembre. Décédée à peine quelques jours après cet événement, le 29 novembre, Mme Miron Gaudreau a notamment organisé des activités caritatives pour les moins bien nantis de la Ville et s’est avérée «impliquée, engagée et vraie leader de l’action communautaire de la Ville», souligne cette dernière. La Constantine a aussi été honorée en recevant à trois reprises des Médailles de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Canada. La salle Pauline Miron Gaudreau sera inaugurée en août. Saint-Constant souhaite faire de même avec d’autres citoyens en nommant de nouvelles installations en leur honneur.