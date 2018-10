Saint-Constant souligne la Semaine des aînés

Crédit photo : Gracieuseté

La Ville de Saint-Constant veut reconnaître l’apport des personnes du troisième âge dans le cadre de la Semaine des aînés qui se déroulera du 15 au 20 octobre. Conférence, bingo spécial, spectacles, ces activités ont pour but de permettre aux aînés de se rencontrer et d’échanger grâce à une programmation inclusive.

Le mercredi 17 octobre, à 13 h, Gilles Proulx présentera une conférence gratuite au Centre culturel Claude-Hébert (85, montée St-Régis). Conférencier, animateur et globe-trotter, Gilles Proulx est un raconteur incomparable! Son appareil-photo, comme son discours des plus imagés, le ramène vers le passé qu’il chérit tant.

Après la conférence, les participants sont conviés à un léger goûter à 14h et à une grande partie de bingo. Des prix seront offerts à chacune des parties.

Les citoyens intéressés à participer à cette journée d’activités gratuites doivent s’inscrire en ligne au saint-constant.ca.

Journée du Bel-Âge et portes ouvertes

Le samedi 20 octobre, tous sont invités à la « Journée du Bel-Âge», orchestrée en collaboration avec le Club de l’Âge d’Or de Saint-Constant. Souper, danse et spectacles de Claudia Fontaine et Claudette Dion sont au menu. Les billets, au coût de 25 $, sont en vente auprès du Club de l’âge d’or.

Du lundi 15 octobre au jeudi 18 octobre, de 13 h à 16 h, le Club de l’âge d’or de Saint-Constant invite les citoyens de 50 ans et plus à participer aux «Journées portes ouvertes». En plus de découvrir l’organisme et sa programmation, les citoyens auront la chance de participer à une partie de billard, de tennis sur table ou de hockey sur table. Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant est situé au Centre culturel Claude-Hébert. (Source: Ville de Saint-Constant)