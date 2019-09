Saint-Constant souligne le premier anniversaire de son service pour ados

Le Service Préados Ados (SPA²) de Saint-Constant a soufflé sa première bougie le 7 septembre dernier. Pour l’occasion, les jeunes et leur entourage ont été invités à venir célébrer l’anniversaire de ce service lors d’une journée d’activités (31 août) avec au programme de l’animation, de la nourriture, de la musique et des jeux.



Le SPA² s’adresse à deux clientèles distinctes: les préadolescents (8 à 11 ans) et les adolescents (12 à 17 ans). L’équipe de travail ainsi que la programmation ont été réfléchies et mises en place afin de s’adapter aux enjeux qui préoccupent les jeunes Constantins. Ces derniers peuvent participer à une multitude d’activités. Les participants sont impliqués dans le choix des activités et la programmation fluctue au gré de leurs intérêts. Cette offre est à la fois ludique, formatrice, gratuite et encadrée par des professionnels certifiés.

«Après sa première année d’exploitation, le SPA² a un bilan très positif, estime le maire, Jean-Claude Boyer. Le service a offert une panoplie d’activités (cuisines collectives, service d’aide au devoir, forums de discussion sur divers sujets, sports extérieurs et intérieurs, conférences offertes par des professionnels et ateliers de créations). Cela représente plus de 1 300 heures qui ont été offertes aux jeunes Constantins. Je suis très fier de notre décision.»



Les jeunes qui se sont impliqués dans leur milieu de vie, ont pu bénéficier gratuitement d’activités spéciales au cours de l’été en allant, par exemple, à la Ronde, aux glissades d’eau, faire de l’escalade, etc.

En un an, c’est plus de 300 jeunes qui ont profité du Service. LPlusieurs projets seront mis en place durant la prochaine année afin d’en faire bénéficier encore un plus grand nombre de jeunes. En ce sens, toute l’équipe s’active afin de faire venir des artistes et conférenciers spécialisés. Elle travaille sur une proposition de nouvelles sorties et souhaite mettre en place un « MédiaLab », en plus de créer de nouveaux partenariats jeunesse avec les entreprises de la région.



(Source: Ville de Saint-Constant)