Saint-Constant veut annexer une partie de la montée des Bouleaux à son territoire

La Ville de Saint-Constant souhaite prendre pleinement possession de l’emprise de la montée des Bouleaux située entre la rue Saint-Pierre et le centre commercial à l’angle du boulevard Georges-Gagné, dont la partie asphaltée appartient à la Ville de Delson. Puisque le réseau d’aqueduc et d’égout de ce tronçon est déjà sous sa gouverne, le conseil de Saint-Constant veut avoir les coudées franches en vue de la réfection de la rue.

Les élus ont déposé un avis de motion lors de la séance du 15 décembre, afin d’enclencher un processus d’annexion de son territoire et «mettre un terme à une situation complètement inadéquate», disent-ils. L’enjeu est d’autant plus grand que les infrastructures souterraines ont atteint leur fin de vie utile et doivent être remises à neuf en 2021, fait valoir la Municipalité.

Cette dernière a obtenu une subvention de 1,4 M$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour se charger de ces travaux et de ceux similaires prévus sur la rue Pinsonneault. Elle soutient toutefois ne pas pouvoir l’utiliser tant qu’un accord avec la Ville de Delson n’est pas conclu. D’après Saint-Constant, les discussions entre les deux parties «n’ont mené à aucun résultat concret jusqu’à maintenant». Elle ajoute que la situation engendre «des délais inutiles et est complètement inefficace».

«Il n’est plus possible d’attendre, car les travaux doivent se faire en 2021. De plus, cette situation ne devrait pas perdurer, car avoir deux propriétaires pour une même rue, un pour le dessus et l’autre pour le dessous, n’est vraiment pas idéal», explique Saint-Constant pour justifier ses démarches.

C’est aussi lors de cette séance que le conseil a déposé un avis de motion, afin que la Ville de Sainte-Catherine lui cède le terrain situé à l’angle de la route 132 et de la rue Saint-Pierre.

Le Reflet attend un retour de la Ville de Delson au sujet de l’annexion de la montée des Bouleaux.