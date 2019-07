Saint-Mathieu vue par…

Dans le cadre du supplément Nouveaux résidents publié dans les éditions du 3 et 10 juillet, le Journal a demandé à des personnalités de la région de nous parler de leur ville.

Originaire de l’Angleterre, le chanteur Alexander Brown a été découvert du grand public lors de sa participation à l’émission de télé La Voix. Amateur du rockabilly, il est l’auteur de quatre albums.

Depuis combien de temps demeurez-vous à Saint-Mathieu ?

Nous avons déménagé dans cette Municipalité il y a 4 ans.

Pourquoi à cet endroit ?

Nous recherchions une propriété en campagne pour élever notre famille et y ouvrir une entreprise dans le milieu canin; elles sont très rares près de Montréal. Cette propriété a été la 2e que nous avons visitée, et ça été un coup de coeur! Anciennement, c’était une pension équestre. Ma femme et moi avons vu tout de suite le potentiel pour nos projets à cet endroit.

Qu’est-ce que vous aimez le plus de Saint-Mathieu ?

Nous adorons notre village! Le parc nouvellement aménagé plaît beaucoup à nos enfants. Nous aimons aussi aller manger une crème glacée à la crémerie où ma fille s’amuse à jouer au piano. Les citoyens sont tellement sympathiques, on se sent bien à Saint-Mathieu! Chaque semaine, nous allons chercher nos œufs et légumes frais chez un gentil monsieur qui réside sur le chemin Saint-Édouard. Tous ces petits plaisirs du quotidien qui nous font aimer notre village.

Que faites-vous en ce moment ?

Présentement, je me consacre beaucoup à ma famille. J’ai un nouveau-né nommé Cameron. Bref, nous avons 3 enfants de 3 ans et moins. Donc, ça nous tiens très occupés! Professionnellement, je joue en spectacle à travers le Québec à raison de deux à trois soirs par semaine; l’été est une période occupée pour moi. Le reste du temps, j’aide ma femme avec son entreprise à notre domicile: Pension Puppy Love.