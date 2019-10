Saint-Philippe appui un mouvement pour «remplir son verre, sauver la terre»

Les citoyens et passants sont les bienvenus pour remplir leur bouteille d’eau réutilisable à l’intérieur des locaux municipaux de la Ville de Saint-Philippe, en vertu de son appui au mouvement RemplisVert dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se déroule jusqu’au 27 octobre.

«C’est une excellente initiative faite par des jeunes ambassadeurs de chez nous! En plus d’avoir un impact environnemental significatif, ce geste met en valeur l’accessibilité et la qualité de l’eau potable. La Ville est heureuse de contribuer à ce projet et j’invite les commerçants à se procurer et à afficher eux aussi leur autocollant», mentionne la mairesse, Johanne Beaulac.

Outre son appui au mouvement RemplisVert, Saint-Philippe a mis en place différentes actions visant à éliminer la consommation de bouteilles de plastique. À titre d’exemple, dans les locaux municipaux, lors des événements et des activités de la Ville, il est désormais suggérer d’apporter des bouteilles d’eau réutilisables et de s’approvisionner aux stations d’eau prévues à cet effet. Cette initiative permet d’éliminer la circulation d’environ 2 000 bouteilles de plastique par année.

(Source: Ville de Saint-Philippe)