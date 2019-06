Saint-Philippe attend Lulu Hugues les bras ouverts le 23 juin

La Ville de Saint-Philippe a écrit ce matin un message à l’attention de Lulu Hugues, la tête d’affiche des festivités de la Fête nationale à cet endroit avec Dan Bigras, pour lui faire savoir que les citoyens «lui réservent un accueil chaleureux et rempli d’énergie pour dimanche. On a hâte de te voir, notre dose d’amour est prête».

Ce message fait suite à un statut qu’a publié l’artiste sur Facebook, lundi, à l’effet qu’elle doit reprendre ses traitements contre le cancer du sein deux ans après sa rémission «par pure précaution et pour mettre toutes les chances de mon côté».

Lulu Hugues a confirmé à la Ville de Saint-Philippe qu’elle avait l’intention de maintenir son engagement de célébrer le Québec le 23 juin. Le spectacle est prévu de 20h30 à 22h au parc Gérard-Laframboise.

Sur sa page Facebook, elle affirme qu’elle se sent bien et qu’elle a l’intention de «s’enivrer à chaque spectacle» qu’elle donnera cet été, puisque la présence et l’amour de la foule constituent «une source intarissable d’énergie positive» pour elle. Elle demande également au public de faire preuve de discrétion et d’être positif pour elle.

Plus de gens attendus ?

La nouvelle a été rapidement médiatisée. Les retombées sont cependant difficiles à évaluer.

«C’est possible que le spectacle mobilise plus de gens, confie Marilou Robert, responsable des communications à la Municipalité. C’est une artiste d’envergure et les Québécois sont tissés serrés. Ils sont proches de leurs artistes et les aiment.»

Elle ajoute cependant que la grande notoriété des deux artistes promettait déjà d’attirer une foule importante. La Ville a dépensé un peu plus cette année pour la Fête nationale étant donné le contexte des célébrations du 275e anniversaire de la Municipalité. De plus, la météo prévoit du beau temps.