Saint-Philippe dévoile sa programmation de loisirs entièrement virtuelle

La Ville de Saint-Philippe offrira une programmation de loisirs entièrement virtuelle pour la session d’hiver, qui débutera en janvier.

Les cours d’entraînement par station, entraînement maman-bébé, karaté, tonus et étirements, yoga, zumba, guitare et espagnol sont de retour. Les formations gardien averti et prêt à rester seul seront proposées en mars et avril.

«Tout comme vous, la Ville s’est adaptée au fil des annonces gouvernementales et propose des services municipaux ajustés, notamment avec des cours, des formations et des ateliers pour vous divertir dans le confort de votre foyer», souligne la mairesse, Johanne Beaulac.

Les inscriptions débuteront le 11 janvier à 8h15, en personne ou en ligne. Les non-résidents pourront s’inscrire à compter du 13 janvier. Comme par les années passées, la Ville de Saint-Philippe s’est entendue avec celle de Delson afin d’abolir les frais de non-résidents et d’offrir les mêmes avantages et privilèges d’une ville à l’autre.

Autres activités

Les 28 et 29 janvier, l’événement annuel Éclat d’hiver sera organisé pour accueillir et divertir les 800 élèves de l’École Des Moussaillons-et-de-la-Traversée ainsi que les enfants qui fréquentent le CPE Saint-Philippe. L’activité présentée au parc Gérard-Laframboise sera ouverte à tous et organisée en respect des directives de Santé publique, précise la Ville.

Pour la journée pédagogique du 12 février, un atelier culinaire sous le thème pizza mamma-mia sera proposé aux jeunes de 7 à 12 ans.

Le 18 février, les adultes pourront prendre part à un atelier d’apprentissage sur les pastilles de vins rouges.

Dès que la météo le permettra, les installations hivernales seront ouvertes aux parcs Jean-Paul-Dupuis, Anatole-Lussier et Gérard-Laframboise où une roulotte chauffée sera disponible pour enfiler les patins. L’accès sera limité en fonction du palier d’alerte en vigueur et le respect des mesures sanitaires sera obligatoire.

Bibliothèque et organismes

La bibliothèque Le Vaisseau d’Or maintient le service de prêt à distance et propose, en décembre, des activités spéciales des Fêtes, telles que le tirage du bas de Noël littéraire et les ateliers virtuels Les ptits coeurs contes. Des formations alphanumériques pour adultes et un atelier scientifique pour les 5 à 12 ans seront au programme de la saison 2021.

La Ville rappelle que le Service d’entraide Saint-Philippe est toujours actif pour offrir de l’aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Le service est confidentiel. Du côté de la maison des jeunes Au Repère, ils offrent leurs services sur différentes plateformes web.