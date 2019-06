Saint-Philippe honorée pour un projet ralliant ses adolescents

Le projet de médiation culturelle «Démarche approche ados» de la Ville de Saint-Philippe a été honoré par le Carrefour action municipale et famille (CAMF) lors du colloque annuel de l’organisme, le 30 mai.

L’initiative, qui permet de «créer des ponts entre les générations et un sentiment d’appartenance chez les jeunes», rapporte la Ville, s’est distinguée dans la catégorie des initiatives porteuses d’un soutien aux familles. Saint-Philippe a reçu l’appui de la MRC de Roussillon et la Maison des jeunes Au repère pour mettre en place ce projet.

Sur la photo, de gauche à droite: Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente du conseil d’administration du CAMF, Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Saint-Philippe, Sylvie Messier, conseillère municipale de Saint-Philippe et représentante des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants du CAMF, ainsi que Monique Gagné, conseillère municipale de Brossard et membre du C.A. du CAMF.