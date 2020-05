Saint-Philippe investit 2,5 M $ dans un nouveau parc et le prolongement de la piste cyclable

Un nouveau parc linéaire incluant le prolongement de la piste cyclable du côté ouest de la route Édouard-VII, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, à Saint-Philippe sera aménagé à l’automne, selon les plans de la Municipalité.

Un avis de motion pour le projet a été déposé en séance du conseil de la Ville, le 14 avril, ainsi que pour l’emprunt de 2,5 M$ pour l’exécution des travaux d’aménagement, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet et le paiement d’honoraires professionnels s’y rattachant. Le tout sera financé par les sommes réservées au fonds de parcs.

Néanmoins, la Ville a déposé une demande de subvention auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour laquelle la réponse est attendue à l’automne. Des pourparlers avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont également en cours pour obtenir de l’aide financière via le programme de la Trame verte et bleue.

«Ce projet structurant est très attendu et il est fin prêt à être déployé. Après l’analyse de plusieurs scénarios et tracés, nous sommes arrivés à une proposition d’un parc linéaire bien pensé et innovant, avec des passerelles, des aires de détentes et d’observation qui mettra en valeur le patrimoine naturel de la rivière Saint-Jacques», détaille la mairesse Johanne Beaulac.

Saint-Philippe ajoute que le prolongement de la piste cyclable permettra notamment de rejoindre le Complexe Élodie-P.-Babin, la bibliothèque le Vaisseau d’or, la Maison des jeunes ainsi que le parc Gérard-Laframboise.