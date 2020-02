Saint-Philippe prend les grands moyens pour recruter des animateurs au camp de jour

La Ville de Saint-Philippe lance une vidéo mettant en vedette ses animateurs du camp de jour afin de compléter son équipe pour l’été 2020.

Dans les dernières années, la Ville de Saint-Philippe a été affectée par des difficultés de recrutement pour les postes étudiants au camp de jour. Les CV sont de moins en moins nombreux alors que les besoins augmentent chaque année.



À titre d’exemple, la Ville offrira plus de 210 places cet été, comparativement à 105 en 2016. Les embauches doivent refléter les places offertes. En 2020, c’est 25 postes qui sont à pourvoir pour le Camp de jour, versus 14 en 2016.

«Travailler au camp de jour de Saint-Philippe, c’est une expérience humaine hors du commun, qui permet aux étudiants de développer de nombreuses habiletés dans un cadre professionnel. C’est l’emploi d’été idéal pour vivre une expérience enrichissante avec les jeunes, les parents et l’ensemble de sa communauté Ce travail permet de développer sa créativité, et invite au dépassement de soi. C’est plus qu’un travail, c’est une découverte » ajoute Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

La vidéo donne la parole aux animateurs qui y parlent de leur expérience et des avantages de travailler au camp de jour.

La Ville recrute pour le camp de jour jusqu’au 13 mars et offre des emplois étudiants aux services d’urbanisme et de développement durable, des finances et de la trésorerie et des travaux publics, tous les détails : ville.saintphilippe.quebec.

(Source: Ville de Saint-Philippe)