Saint-Philippe réinvente la Journée de l’arbre et le concours Maisons fleuries

En raison de la COVID-19, la Municipalité de Saint-Philippe annonce qu’elle modifie la distribution des arbustes et vivaces à l’occasion de la Journée de l’arbre ainsi que les modalités du concours Maisons fleuries.

La Journée de l’arbre se tient généralement chaque année au début du mois de mai par le biais d’un rassemblement pour la distribution. Puisque celui-ci n’a pu avoir lieu en raison des règles d’hygiène en vigueur, la Ville offrira gratuitement la livraison de 100 arbres (d’essences de chêne, érable ou tilleul) à domicile et sans contact dans la semaine du 15 juin.

Les inscriptions vont bon train, puisqu’environ 80 demandes ont été formulées au moment de mettre cet article en ligne. Elles se terminent demain (le 29 mai, à midi) ou avant si l’inventaire est épuisé d’ici là. Il faut procéder par téléphone au 450 659-7701, poste 0, ou par courriel à info@ville.saintphilippe.quebec.

Photos des maisons fleuries

Quant au concours Maisons fleuries, le Comité de développement durable a suspendu ces rencontres et ne pourra pas juger les plus belles maisons. Néanmoins, la Ville invite les citoyens à fleurir leur parterre, puisqu’un concours aura tout de même lieu. Les citoyens devront faire parvenir une photo de leur aménagement extérieur (jardinière, plate-bande, terrassement, boîte à fleurs, etc.). Les modalités exactes sont inconnues pour le moment. Des prix attribués au hasard seront remis parmi les participants.