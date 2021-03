Saint-Philippe rendra hommage aux victimes de la COVID-19

La Ville de Saint-Philippe fait savoir qu’elle soulignera la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, le jeudi 11 mars.

Les drapeaux du Québec et de la Ville seront en berne à la caserne incendie ainsi qu’au Complexe Élodie-P.-Babin. Ce dernier sera illuminé en blanc au courant de la soirée. La Municipalité invite également ses citoyens à observer une minute de silence sur le coup de 13h, comme le suggère le premier ministre François Legault.

Deux jours plus tôt, le conseil municipal prendra également un moment de silence à l’occasion de sa séance du mardi 9 mars, ajoute la Ville par voie de communiqué.

«Cette journée représente l’occasion de souligner la mémoire des victimes de la COVID-19, de leur rendre hommage et de panser nos blessures collectives, en plus de marquer le premier anniversaire de cette pandémie mondiale sans précédent» indique la mairesse, Johanne Beaulac, qui transmet par le fait même ses condoléances aux citoyens ayant perdu des proches et remercie les anges gardiens du réseau de la santé.