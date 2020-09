Saint-Philippe reprend ses activités de loisirs

La Ville de Saint-Philippe annonce la reprise des activités du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, de la bibliothèque Le Vaisseau d’Or et de plusieurs organismes locaux, le 10 septembre.

La programmation de l’automne a été divulguée sur le site Internet de la Ville et dans le plus récent bulletin échoPHIL, disponible dans les bâtiments municipaux. Les inscriptions pour les résidents ont débuté ce matin, 14 septembre, à 8h15, en personne et en ligne. Les non-résidents pourront quant à eux s’inscrire à compter du 16 septembre.

«Nous proposons des activités et des cours qui vous plaisent et qui vous permettront de vous divertir tout en respectant les mesures de prévention et d’hygiène en vigueur. La programmation a été allégée afin de vous accueillir en toute sécurité», dit la mairesse, Johanne Beaulac.

En raison de l’entente intermunicipale signée en 2017, les citoyens de Delson peuvent également profiter des activités de loisirs de Saint-Philippe en tant que résidents. L’entente prévoit l’abolition des frais de non-résidents. À l’inverse, les Saint-Philippiens peuvent accéder gratuitement au patinage libre à l’aréna de Delson, qui a récemment rouvert ses portes.

À venir

La fin de semaine des ventes-débarras aura lieu les 19 et 20 septembre à Saint-Philippe. Les citoyens qui souhaitent y participer doivent s’inscrire au 450 659-7701, poste 258.

Dans le cadre des journées de la culture, la Ville convie les jeunes de 2 à 8 ans au spectacle de marionnettes Petits monstres, le 26 septembre à 10h30, au Complexe Élodie-P.-Babin. L’entrée est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires.

À la bibliothèque, une rencontre virtuelle avec le cinéaste Alain Boisvert via la plateforme Zoom est prévue le 18 octobre, à 14h. Les cinéphiles peuvent visionner son tout dernier documentaire Le massacre des innocents gratuitement avant de prendre part à la discussion avec le réalisateur.

La bibliothèque offrira également des cours gratuits de programmation en ligne pour les jeunes de 12 ans et plus.

Rappelons que l’hôtel de ville et le garage municipal demeurent fermés au public et que les services sont offerts à distance ou sur rendez-vous. L’écocentre est ouvert sur rendez-vous également.