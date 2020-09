Saint-Philippe rouvre sa bibliothèque, Candiac retourne à l’horaire régulier

La bibliothèque de Saint-Philippe a rouvert ses portes au public, le lundi 8 septembre, informe la Ville. Seules 10 personnes peuvent s’y trouver à la fois.

Le port du masque et le lavage des mains est obligatoire. Le retour des documents doit se faire par la chute à livres uniquement, précise la Municipalité. Celle-ci indique la salle de travail ainsi que la salle Denise-Clermont demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre. Aucune activité culturelle ne s’y tient pour le moment.

Horaire modifié

Lundi: fermé

Mardi: 13h à 17h

Mercredi: 10h à 12h pour les 70 ans et plus uniquement, ainsi que le Service de prêt sans contact avec livraison à l’auto

Jeudi: 13h à 20h

Vendredi: fermé

Samedi: 9h à 13h

Dimanche: fermé

Candiac

Les Candiacois peuvent désormais accéder à la bibliothèque selon l’horaire régulier, laisse savoir la Ville de Candiac. L’endroit était rouvert depuis le 10 juillet à des heures révisées en raison de la pandémie.

Horaire régulier

Lundi: fermé

Mardi: 10h à 20h

Mercredi: 13h à 20h

Jeudi: 10h à 20h

Vendredi: 13h à 20h

Samedi: 10h à 16h30

Dimanche: 12h à 16h30

Les visiteurs de la bibliothèque doivent respecter les consignes sanitaires et porter le masque, garder une distance de 2 mètres avec autrui, limiter leur temps de visite et réserver pour utiliser l’un des deux postes informatiques. La durée d’utilisation est d’une heure.

Le guichet de retour automatisé sera de nouveau en fonction cet automne pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque et les retours continueront de se faire par la chute extérieure en dehors des heures d’ouverture. La mise en quarantaine des documents retournés, d’une durée de 24h, demeure en

application par mesure de sécurité.

Rappelons que la bibliothèque offre une douzaine de ressources numériques incluant dictionnaires, encyclopédies, apprentissage des langues et des mathématiques pour les enfants, etc. De plus, Prêtnumérique.ca propose plus de 4 000 livres numériques à emprunter et plus de 4 000 revues en ligne sont disponibles via BibliMags. Les Candiacois sont donc invités à profiter la panoplie de ressources numériques mise à leur disposition.

(Avec Vicky Girard)