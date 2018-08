Saint-Philippe : Travaux de gainage sur la conduite d’égout de la montée Monette

La Ville de Saint-Philippe informe la population et les usagers de la route que la phase III des travaux de gainage sur la conduite d’égout de la montée Monette se déroulera du 28 août au 7 septembre, entre 9h et 21h. Les interventions toucheront principalement la route Édouard-VII entre la montée Monette et la rue Lussier ainsi que la montée Monette entre le 68 et la jonction avec la route Édouard-VII.

Cette phase permettra d’effectuer la réhabilitation des regards par la projection d’une couche de polyuréthane afin d’en protéger la structure interne.

Selon l’emplacement des travaux quotidiens, certains tronçons de la montée Monette et de la route Édouard-VII seront fermés et la circulation se fera en alternance, sous la présence de signaleurs.

L’eau demeure potable

Les travaux sur le réseau d’égout n’affecteront pas la qualité de l’eau potable et il n’y aura pas d’interruption de service. Les citoyens des secteurs visés par les interventions pourront continuer d’utiliser les toilettes, éviers, baignoires, douches, lave-vaisselle et machines à laver. Un accroche-porte et une lettre d’information seront distribués à toutes les résidences concernées afin d’informer les résidents sur les impacts et les précautions à prendre s’il y a lieu.

Historique des travaux

Au début de l’année 2018, la Ville de Saint-Philippe a mandaté la compagnie Clean Water Works (CWW Réhabilitation) pour remettre en état la conduite d’égout sanitaire principale par gainage sur la montée Monette. Ces travaux sont nécessaires en raison de l’état de dégradation avancé de la conduite, la phase I a été effectuée en janvier et consistait au nettoyage des conduites. En mars, la phase II visait à insérer et à chauffer une enveloppe à l’intérieur des tuyaux pour venir enrober les parois internes de la conduite. Finalement, une ouverture a été réalisée à chacune des entrées de service à l’aide d’un robot mécanisé.

Ce projet de remise en état des infrastructures est un investissement de 430 000 $, prévu au plan triennal d’immobilisations de la Ville, et est entièrement financé par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Les travaux viendront réhabiliter, sécuriser et prolonger la durée de vie de la conduite.

Les travaux pourraient être retardés ou suspendus si les conditions météo nuisent au déroulement de ceux-ci.

Source: Ville de Saint-Philippe