Saint-Rémi : début des travaux de construction d’un projet commercial

Les promoteurs et propriétaires d’un terrain situé à l’angle de la rue Notre-Dame et du boulevard Saint-Rémi, à Saint-Rémi, ont finalement obtenu leur autorisation du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour commencer les travaux de construction d’un projet commercial qui comprend un dépanneur, une station d’essence et des restaurants, dont un McDonald’s.

Collaboration spéciale

Journal Coup d’oeil

«On a reçu notre permis du MTQ le 12 juillet et on a commencé à creuser le 15», explique Louis-Jasmin Picard, le promoteur du projet.

Si tout se déroule rondement, l’ouverture des premiers commerces devrait se faire au début du mois de décembre.

Phase II

Ce projet sera construit en quatre phases. La première comprend un dépanneur de la bannière Couche-Tard et sa station d’essence, ainsi qu’un restaurant McDonald’s.

La construction de la phase II doit commencer au printemps 2020.

M .Picard confirme la venue de deux bannières dans cette deuxième phase, soit le restaurant libanais Amir et la rôtisserie Au Coq.

«Il y a deux autres bannières de restaurant à venir qui vont se confirmer d’ici un mois», précise M. Picard.