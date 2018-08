Saint-Rémi : place à la 11e Fiesta des cultures

Crédit photo : Coup d'oeil - Marc-André Couillard

Un texte de Marc-André Couillard – collaboration spéciale

La 11e Fiesta des cultures se tiendra du 17 au 19 août, à Saint-Rémi. Cette année, ce sont les percussions qui seront à l’honneur lors de ce festival dont le thème s’inspire de la présence des nombreux travailleurs agricoles étrangers dans la région.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront accéder gratuitement au site des festivités. Au menu: une quinzaine de spectacles musicaux à saveur latine, une ruelle marchande, une prestation de lutte mexicaine, des manèges, de la nourriture et des boissons exotiques, ainsi que de l’animation en continu.

Cette année, l’événement est placé sous le thème des percussions. Le samedi 18 août, plus d’une centaine d’instruments de musiques seront mis à la disposition du public lors d’un grand atelier de percussion. Cette activité sera suivie d’un défilé coloré, avec ses échassiers, danseuses brésiliennes, mariachis et plus encore. Un feu d’artifice illuminera le ciel de Saint-Rémi en soirée, suivi de la prestation de DJ Dan Desnoyers.

Tout au long de la fin de semaine, il y aura des cours de danse offerts par Bahia Studio, des danseuses brésiliennes et des capoeiristes.

Familles

Les visiteurs pourront se rafraîchir à la plage urbaine. Un grand bassin d’eau sera aménagé à cet effet dans la zone familiale, dont l’accès est gratuit. Ce secteur comprendra une aire de détente avec un carré de sable et un atelier de fabrication de piñata.

La zone de manèges permettra aux petits et grands de vivre des sensations fortes. Il sera possible de se procurer des billets à l’unité ou encore un bracelet qui donne accès à tous les manèges pendant une journée ou encore pendant toute la durée de la Fiesta des cultures.

Concours de tacos

Pour la première fois cette année, un concours de tacos est organisé dans le cadre de la Fiesta des cultures. Les visiteurs pourront se procurer un passeport de dégustation au coût de 20 $.

Ils pourront ensuite se rendre dans les différents restaurants participants afin de déguster un taco par kiosque. Ils seront ensuite invités à voter pour leur taco préféré. Le gagnant sera dévoilé sur la scène principale, le samedi après-midi.

Autre nouveauté cette année, un déjeuner spectacle sera servi le dimanche matin. Cet événement, qui est commandité par Les éleveurs de porcs de la Montérégie, permettra d’amasser des fonds au profit du Club Fadoq de Saint-Rémi.

Pour obtenir plus d’information sur la programmation, il suffit de visiter le site Internet www.fiestadescultures.com.