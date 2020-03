Saint-Philippe offre aussi un répit aux payeurs de taxes

La Ville de Saint-Philippe adopte une mesure semblable aux Villes de La Prairie et Delson en offrant un répit financier aux payeurs de taxes jusqu’au 1er juillet.

La Municipalité suspend la perception de l’intérêt sur les comptes de taxes municipales pour la période du 23 avril au 1er juillet.

«Ainsi, les citoyens, les commerces et les entreprises et le milieu agricole pourront se prévaloir d’un délai jusqu’au 1er juillet 2020 sans intérêt pour acquitter le 2e et le 3e versement de leur compte de taxes municipales 2020, initialement prévus le 23 avril et le 22 juin», informe-t-elle.

Le conseil municipal approuvera cette modification lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra à huis clos, le 14 avril.

La mairesse Johanne Beaulac justifie la décision ainsi: «Nous sommes tous solidaires dans cette période difficile, et c’est notre devoir municipal d’être présent pour aider l’ensemble de nos citoyennes et citoyens, nos entrepreneurs et nos agriculteurs dont certains vivent des bouleversements financiers majeurs», dit-elle.

Cette mesure d’atténuation du fardeau fiscal sera soumise à l’approbation du Conseil municipal lors de la séance du 14 avril prochain.

À Saint-Constant et Sainte-Catherine, les élus ont opté pour décaler les versements. Le Reflet a posé la question à la Ville de Candiac et attend la réponse.