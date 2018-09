Sainte-Catherine accueille la 6e édition de Courir pour Leucan

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les amateurs de courses à pied sont invités à participer à la 6e édition de Courir pour Leucan qui se déroulera au RécréoParc de Sainte-Catherine, dans la matinée du 30 septembre.

En 2017, l’événement qui avait rassemblé 374 personnes, dont 308 coureurs, et avait permis de récolter un montant record de 90 000$.

«Nous devrions avoir plus de 300 coureurs aussi cette année», a déclaré Karine Henry, chargée de projets senior à Leucan.

Des trajets de 10 km, 5 km et 2,5 km sont proposés aux coureurs et marcheurs dans le cadre de cette activité sportive familiale. Les enfants de 12 ans et moins peuvent s’inscrire au parcours des coccinelles de 1 km. Nouveauté cette année: les courses seront chronométrées et les participants porteront une puce à cet effet. Comme par le passé, des jeux gonflables, maquillage pour enfant et halte-garderie pour les petits seront offerts. Les personnes qui le désirent peuvent venir avec leur chien.

Depuis 5 ans, c’est un total de 267 500$ qui ont été récoltés grâce à cette activité.

Fabrice Lamarre, président d’honneur

Fabrice Lamarre, résident à Candiac qui est âgé de 14 ans, est ambassadeur de Courir pour Leucan. L’adolescent a fait l’objet d’articles dans Le Reflet en raison de son implication au sein de l’organisme.

Depuis sept ans, il a amassé plus de 50 000$ pour Leucan. Il a notamment relevé à sept reprises le Défi têtes rasées en plus de participer à divers projets de collecte de fonds. En 2017, Fabrice Lamarre a rédigé le livre pour enfants Haute mer, imprimé à 3000 exemplaires, en collaboration avec l’écrivain Bryan Perro. La totalité des profits de la vente de cet ouvrage est remise à Leucan.

Pour participer à Courir pour Leucan, en équipe ou en solo, la population est invitée à visiter le site de l’événement au courirpourleucan.com. Les gens peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre. Il est également possible de donner un coup de main en tant que bénévole en communiquant à l’adresse courriel suivante: karine.henry@leucan.qc.ca.