Sainte-Catherine : développement économique et durable

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Pour la Ville de Sainte-Catherine, l’année 2019 en sera une de développement économique et durable. Elle dit vouloir poursuivre sa réalisation de la Vision 2025 déjà enclenchée.

En ce qui a trait au plan économique, la Municipalité se concentre notamment sur l’accroissement du parc des affaires. Elle souhaite attirer de nouveaux investissements dans ce secteur.

«Il y a vraiment un momentum», affirme Amélie Hudon, responsable des communications à Sainte-Catherine.

Dans ses projets, la Ville parle aussi de la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis et de la poursuite du projet de complexe multisport. En 2019, le parc Francis-Xavier-Fontaine sera inauguré et le parc des Timoniers sera aménagé. La gratuité se poursuivra au RécréoParc afin de valoriser l’endroit et de contribuer à sa notoriété.

Environnement

Sainte-Catherine a l’intention de réaliser une consultation publique pour mettre en place une politique de développement durable. Elle installera notamment deux nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, suivra le mouvement de la collecte des matières organiques avec la MRC de Roussillon et mettra en œuvre une campagne de sensibilisation à la réduction de l’utilisation de l’eau potable.