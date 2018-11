Sainte-Catherine dévoilera un nouvel espace créatif

Crédit photo : Depositphotos

La Ville de Sainte-Catherine invite les citoyens et non-citoyens à découvrir leur nouvel espace créatif, l’Alvéole, au centre municipal Aimé-Guérin le 8 décembre prochain entre 14h et 16h30. L’entrée est libre.

Lors de ce dévoilement, les visiteurs pourront notamment expérimenter avec une plateforme de réalité virtuelle et deux outils de dessin aléatoire numérique, conçus par l’Interactive Motion Designer Fred Trétout. Les plus jeunes auront l’occasion de créer des macarons, porte-clés et aimants personnalisés.

«Premier espace du genre dans la MRC de Roussillon, l’Alvéole se veut un lieu d’échange, d’apprentissage et de création qui s’inscrit dans le plan d’action de la politique culturelle d’Art et de Racines», informe la Ville.

Aménagée sous la direction artistique d’Émilie Cerretti, elle propose des espaces de travail et de création modernes et modulables. Les citoyens y retrouveront des outils numériques et artistiques avec lesquels expérimenter.

Une programmation enrichie y sera aussi offerte dès le mois de janvier, notamment des ateliers de peinture, de création vidéo et de programmation.