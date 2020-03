Sainte-Catherine ferme ses parcs, Candiac interdit les rassemblements

Pour éviter la propagation de la COVID-19, la Ville de Sainte-Catherine ferme tous ses parcs, incluant les modules de jeux, les terrains sportifs et le parc à chiens.

La Municipalité espère ainsi prévenir les rassemblements conformément aux mesures de distanciation sociale suggérées par le gouvernement. Par le fait même, Sainte-Catherine précise que le WiFi ne sera plus disponible dans les parcs.

Pour sa part, la Ville de Candiac a demandé à ses citoyens de ne pas se rassembler dans ses espaces publics, dont les parcs et les espaces verts. Sur sa page Facebook, des dizaines de citoyens ont rapporté que des attroupements étaient fréquents dans certains parcs de quartier, dont Mermoz et de Sardaigne, ainsi qu’au skatepark du parc Haendel.

«La Ville fait appel au civisme habituel de ses citoyens afin de réduire au maximum leurs déplacements et de rester le plus possible à la maison», indique-t-elle.

La Ville de La Prairie a aussi fermé ses parcs, le 18 mars.