Sainte-Catherine installe un compteur de vélos

La Ville de Sainte-Catherine, en collaboration avec Vélo Québec, annonce qu’elle a installé un compteur de bicyclettes sur le boulevard Marie-Victorin, près du parc Optimiste. Elle souhaite ainsi connaître le nombre de cyclistes qui utilisent cette voie.

La Municipalité indique que les données collectées grâce au compteur, qu’elle décrit comme «un petit boîtier discret», l’outillera dans l’objectif d’évaluer les besoins en aménagement le long de la piste cyclable. Cette dernière fait partie de la Route Verte, le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord, souligne la Ville.

«Nous souhaitons encourager les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun sur le territoire de la municipalité, afin d’offrir aux citoyens de véritables solutions de remplacement à l’automobile. L’analyse de l’utilisation de ce tronçon de la Route Verte s’inscrit dans cette démarche», indique la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates.

Il s’agit également d’un but énoncé dans le Plan de mobilité active et durable de la Municipalité, intitulé Sainte-Catherine en mouvement.

Réseau cyclable

Un total de 43 km de pistes cyclables sillonne le territoire de Sainte-Catherine. Plus de 15 km s’y sont ajoutés, selon le Plan de mobilité active et durable, adopté en 2015, dont la nouvelle piste cyclable sur la rue Brébeuf et le prolongement de celle du boulevard Saint-Laurent.