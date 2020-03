Sainte-Catherine lance son portail citoyen

Les Sainte-Catherinois peuvent désormais accéder à une panoplie de services municipaux via un portail citoyen sur la plateforme bciti.

Les résidents de Sainte-Catherine n’ont qu’à s’inscrire sur leur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent afin de recevoir des avis et alertes de la Ville, notamment pour le déneigement, faire des requêtes non urgence, ainsi que répondre aux sondages et consultations publiques.

Sainte-Catherine indique également dans une infolettre spéciale envoyée le 9 mars que le portail citoyen sera bonifié en continu. Ainsi, la carte citoyenne sera numérisée, il sera possible de s’inscrire aux activités de loisirs, d’accéder à son dossier de bibliothèque et d’obtenir des permis en ligne.

Il est possible d’accéder à la plateforme au sainte-catherine.b-citi.com et de télécharger l’application sur l’App store et sur Google Play.

La Ville de Saint-Constant a également un portail citoyen sur la même plateforme.