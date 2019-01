Sainte-Catherine : le restaurant Küto s’installe à la place du Burger Shop

Crédit photo : Gracieuseté

Un 9e restaurant de la chaîne Küto ouvrira ses portes à Sainte-Catherine. Il sera situé à l’endroit qu’occupait le défunt Burger Shop qui cessé ses activités le 12 janvier.

C’est la copropriétaire du nouvel établissement, Sue Muraca, qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook. Il s’agit de la 2e franchise qu’elle et sa famille possèdent dans la région. Leur premier Küto, situé à La Prairie, accueille les clients depuis novembre 2017.

«On a pris possession ce matin [15 janvier] des lieux. Nous sommes en pleine démolition et dans le ménage. On se croise les doigts pour ouvrir à la mi-février», a-t-elle déclaré au Reflet.

Les anciens employés du Burger Shop ont été invités à poser leur candidature au Küto.

«On va tous les rencontrer. Si on peut les aider et qu’ils sont faits pour notre concept de restauration, ça va nous faire plaisir [de les engager]», a souligné Mme Muraca qui réside à Saint-Philippe.

«Sainte-Catherine, c’est vraiment notre place. Avec notre Cora, on a bâti notre clientèle. C’est un honneur d’être dans cette ville-là avec notre nouveau restaurant Küto.» -Sue Muraca, copropriétaire

Elle indique qu’entre 20 et 25 personnes composeront le personnel du futur restaurant.

Concernant le montant de la transaction, celui-ci n’a pas été dévoilé.

«On croit dans le concept de Küto, dit Mme Muraca, et le succès qu’il va rencontrer avec notre nouvelle clientèle.»

Histoire de famille

Fait à noter, le nouveau Küto sera situé dans le même édifice commercial qui accueille le restaurant Cora que Sue Muraca détient depuis 13 ans avec son mari Marc Cousineau.

Tout comme ce fut le cas pour la 2e succursale de Küto à La Prairie, les deux enfants du couple, Carl (27 ans) et Chad (24 ans) Cousineau, font partie de l’aventure familiale en tant qu’actionnaires.

«Depuis qu’ils étaient petits qu’on se disait, mon mari et moi, qu’un jour qu’on aurait tous ensemble une business. Avoir un 2e restaurant en famille, c’est incroyable. Nos employés, nos commerces sont les extensions de notre famille», souligne-t-elle.

À quand l’ouverture d’un 3e Küto?

«On va se concentrer sur celui-ci, a-t-elle mentionné, mais je ne dirais vraiment pas non. On est jeune avec notre famille, on est ambitieux. C’est sûr que notre rêve serait d’agrandir cette entreprise-là.»

Le Küto, c’est…

Les restaurants Küto se spécialisent dans la confection de tartares à déguster sur place ou pour emporter.

Sue Muraca souligne l’aspect familial des restaurants Küto dont le concept a été développé par Jean-Michel Paquet, propriétaire notamment de La Carcasse à Saint-Constant, et Judith Lamarche.