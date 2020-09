Sainte-Catherine rouvre graduellement ses bâtiments municipaux

L’hôtel de ville de Sainte-Catherine et le comptoir d’accueil du centre municipal Aimé-Guérin seront de nouveau accessibles au public à partir du 8 septembre, informe la Ville.

Les visiteurs devront toutefois respecter des mesures sanitaires strictes, soit le port du couvre-visage pour toute personne âgée de 10 ans et plus, le lavage des mains à l’entrée, la distanciation physique en tout temps et le respect des sens de circulation dans les corridors.

La plupart des demandes de service peuvent toujours être faites en ligne ou par téléphone. La Ville demande à ce que les citoyens préconisent ces moyens sans contact et ne visitent les bureaux municipaux que si cela est absolument nécessaire. Par ailleurs, elle recommande fortement la prise de rendez-vous afin d’éviter les files d’attente.

Les services offerts à l’hôtel de ville :

Assermentation

Rencontre avec un inspecteur

Demandes de permis – aussi offert en ligne

Requêtes – aussi offert en ligne

Paiement de taxes – aussi offert en ligne avec votre institution bancaire

Médaille pour chats et chiens – aussi offert en ligne

Les services offerts au comptoir d’accueil du centre municipal Aimé-Guérin :