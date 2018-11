Sainte-Catherine sera l’hôte d’une première compétition de bras de fer

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Biceps, triceps, deltoïdes et autres muscles seront à l’honneur à l’occasion lors de la 1re édition du «Dropp Down Series D1», une compétition de bras de fer qui se déroulera à Sainte-Catherine, le 1er décembre.

Le promoteur de l’événement, Patrice (Pat) Guertin, affirme qu’il veut se démarquer des compétitions traditionnelles.

«Dans les autres tournois de drop, tu tires et si tu gagnes, tu te qualifies tout de suite pour l’autre ronde. C’est du one shot. Ici, ce sera des rondes de 2 de 3, de 3 de 5 et pour la ceinture de championnat, de 4 de 7. Entre chaque tir, les participants ont une minute pour récupérer», explique le résidant de Sainte-Catherine.

En présentant de cette manière, M. Guertin souhaite faire «durer le suspense» et augmenter la qualité du spectacle.

Une vingtaine d’athlètes participeront à cette première.

«La recette gagnante pour réussir un drop c’est la vitesse, la force, l’endurance et la persévérance.» -Patrice Guertin, promoteur

«Les participants seront répartis dans trois catégories en fonction de leur poids respectif», précise le promoteur.

Recette gagnante

Outre la musculation qui va de soi, existe-t-il une stratégie pour remporter un bras de fer? Selon Patrice Guertin, la rapidité est un atout.

«Un drop, ça peut durer aussi longtemps qu’un clignement de l’œil que de deux à trois minutes. On doit s’attendre à tout», souligne-t-il.

Les règles sont simples; aussitôt qu’une des mains touche à la table lors du bras de fer, le vainqueur l’emporte.

«La drop n’est pas chronométrée. Ça se poursuit jusqu’à que la main soit couchée. Si tu arrêtes avant tu perds ton point», précise ce dernier.

Valeurs

C’est sous l’influence de sa conjointe – décédée en avril 2017 – que Patrice Guertin a décidé de se consacrer au bras de fer. Alors qu’il organisait des tournois de kickboxing en plus de le pratiquer, sa femme lui a demandé s’il n’y avait pas possibilité de trouver un autre sport moins «violent».

«Elle était croyante et pratiquante tout comme moi. Elle n’était pas d’accord que j’utilise un sport de violence pour mon entreprise de production d’événements. Même si c’est une discipline qui est encadrée, elle avait raison en quelque part. Elle m’a eu à l’usure», confie-t-il en riant

C’est en regardant à la télé le film Over the top avec Sylvester Stallone que Patrice Guertin a eu l’idée d’organiser un tournoi de bras de fer.

Le «Dropp Down Series D1» se déroulera au Centre municipal Aimé-Guérin dès 19h (les portes ouvriront à 18h). Le coût du billet est de 30$. Pour se les procurer, on doit communiquer auprès de M. Guertin au 438 398-2221. Ils seront aussi disponibles le soir de l’événement.

«Je vais faire rouler de nouveau ce show à Sainte-Catherine, le 30 mars et le 11 mai. Après les Fêtes, il sera aussi présenté à Joliette et en Beauce», fait mention le principal intéressé.

Pour la prévention du suicide

Une partie des profits de la soirée sera versée à l’organisme de prévention du suicide La maison sous les arbres de Châteauguay.

«Dans la vie, il y a des causes qui nous tiennent plus à cœur. Moi, c’est la prévention du suicide. Ils sont venus à mon aide lors du décès de ma femme. Elle s’est enlevée la vie», dit Patrice Guertin.

Pour chaque billet de vendu, 1$ sera remis à l’organisme. Il invite les spectateurs à donner sur place.